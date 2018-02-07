Возле поселка Рогань «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб

Авария произошла около половины седьмого вечера 6 февраля.
В полукилометре от пгт Рогань, на трассе Киев - Харьков-Довжанский, автомобиль «Газель», вылетел в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм 44-летний водитель скончался на месте, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: