07.02.2018 11:54

Возле поселка Рогань «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб

Авария произошла около половины седьмого вечера 6 февраля.



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В полукилометре от пгт Рогань, на трассе Киев - Харьков-Довжанский, автомобиль «Газель», вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм 44-летний водитель скончался на месте, сообщили в оперативной сводке ХОГА.