Безработный житель Харьковщины, приехав на дачу, решил обокрасть соседа

Своими действиями 39-летний злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 5000 гривен.
О краже в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил хозяин дома.
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 39-летний житель соседнего района.
Мужчина приехал навестить свой дачный дом, расположенный вблизи села Ордовка. Навеселе он решил совершить преступление. Мужчина убедился в отсутствии посторонних лиц и проник в чужой домовладения. С дома он украл велосипед, электрическую гитару и другое имущество.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: