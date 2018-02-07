07.02.2018 12:59

Безработный житель Харьковщины, приехав на дачу, решил обокрасть соседа

Своими действиями 39-летний злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 5000 гривен.



// Нацполиция

О краже в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил хозяин дома.



В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 39-летний житель соседнего района.

Мужчина приехал навестить свой дачный дом, расположенный вблизи села Ордовка. Навеселе он решил совершить преступление. Мужчина убедился в отсутствии посторонних лиц и проник в чужой домовладения. С дома он украл велосипед, электрическую гитару и другое имущество.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.