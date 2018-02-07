Главная Новости Криминал и происшествия Безработный житель Харьковщины, приехав на дачу, решил обокрасть соседа
07.02.2018  12:59   

Безработный житель Харьковщины, приехав на дачу, решил обокрасть соседа

Своими действиями 39-летний злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 5000 гривен.


// Нацполиция

О краже в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил хозяин дома.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 39-летний житель соседнего района.

Мужчина приехал навестить свой дачный дом, расположенный вблизи села Ордовка. Навеселе он решил совершить преступление. Мужчина убедился в отсутствии посторонних лиц и проник в чужой домовладения. С дома он украл велосипед, электрическую гитару и другое имущество.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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