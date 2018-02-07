Главная Новости Криминал и происшествия В самолете из Польши обнаружили украинку, которую разыскивает полиция
07.02.2018  14:27   

В самолете из Польши обнаружили украинку, которую разыскивает полиция

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили украинку, которая числится в розыске.


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20-летняя женщины прибыла рейсом «Варшава - Харьков».

Во время проверки документов женщины, правоохранители установили, что она разыскивается правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве.

Об обнаружении гражданки пограничники проинформировали представителей Национальной полиции, которым впоследствии и передали.

Источник:   Гопогранслужба
 Тэги:  розыск, пограничники, харьков
 
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