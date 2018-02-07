В самолете из Польши обнаружили украинку, которую разыскивает полиция

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили украинку, которая числится в розыске.
20-летняя женщины прибыла рейсом «Варшава - Харьков».
Во время проверки документов женщины, правоохранители установили, что она разыскивается правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве.
Об обнаружении гражданки пограничники проинформировали представителей Национальной полиции, которым впоследствии и передали.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: