Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина не поделили перекресток Hyundai и ВАЗ
07.02.2018  14:46   

На Гагарина не поделили перекресток Hyundai и ВАЗ

Около восьми часов утра на проспекте Гагарина, 98/1 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Matrix при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.

Патрульные составили на водителя автомобиля Hyundai протокол по статье 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.02 Криминал и происшествия На Пушкинской побились припаркованные автомобили 07.02 Медицина Украинцев, пострадавших в ДТП в Белгородской области, доставили в Харьков (ФОТО) 07.02 Криминал и происшествия Возле поселка Рогань «Газель» врезалась в дерево, водитель погиб
 
 

Видео

В вестибюлях харьковского метро установят около 200 терминалов для "E-ticket"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 