На Гагарина не поделили перекресток Hyundai и ВАЗ

Около восьми часов утра на проспекте Гагарина, 98/1 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Matrix при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.
Патрульные составили на водителя автомобиля Hyundai протокол по статье 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: