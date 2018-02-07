07.02.2018 14:46

На Гагарина не поделили перекресток Hyundai и ВАЗ

Около восьми часов утра на проспекте Гагарина, 98/1 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Matrix при изменении направления движения не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.



Патрульные составили на водителя автомобиля Hyundai протокол по статье 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.