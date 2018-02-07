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07.02.2018  15:44   

Харьковские пограничники отказались от взятки

Вчера в пункте пропуска на государственной границе пытались подкупить сотрудников Госпогранслужбы при исполнении служебных обязанностей.


// Госпогранслужба

В аэропорту «Харьков» во время проверки пассажиров рейса «Стамбул - Харьков» 37-летняя гражданка Узбекистана предложила сотрудникам пограничного ведомства неправомерное денежное вознаграждение в размере 100 долларов США, положив купюру в паспорт.

Таким образом женщина хотела добиться беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт взятки задокументировали. О произошедшем сообщили в Нацполицию.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  взятка, пограничники, харьков
 
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