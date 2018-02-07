Харьковские пограничники отказались от взятки

Вчера в пункте пропуска на государственной границе пытались подкупить сотрудников Госпогранслужбы при исполнении служебных обязанностей.
В аэропорту «Харьков» во время проверки пассажиров рейса «Стамбул - Харьков» 37-летняя гражданка Узбекистана предложила сотрудникам пограничного ведомства неправомерное денежное вознаграждение в размере 100 долларов США, положив купюру в паспорт.
Таким образом женщина хотела добиться беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.
Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт взятки задокументировали. О произошедшем сообщили в Нацполицию.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: