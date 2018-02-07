07.02.2018 15:16

Палестинец организовал в Харькове масштабную схему снабжения «травкой» студентов-иностранцев (ФОТО)

На Харьковщине полицейские пресекли деятельность группы наркосбытчиков и изъяли у них наркотиков на сумму почти 400 000 гривен.



// Нацполиция

В течение последнего года злоумышленники занимались сбытом элитных сортов особо опасного наркотического средства - «каннабиса» среди наркозависимых студентов-иностранцев высших учебных заведений города Харькова.

Работники полиции одновременно провели 8 обысков на территории Харьковской и Полтавской областей, во время которых изъяли более килограмма наркотического вещества, расфасованной для реализации.



Спецоперация была проведена 6 февраля силами Управления противодействия наркопреступности, следственного управления ГУНП в Харьковской области, спецназовцев харьковского «Корд» под процессуальным руководством областной прокуратуры.



В преступную группу входило пять человек. Организатором оказался 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков, их сбыт, а также распределял обязанности между другими членами группы и контролировал денежные доходы, полученные от незаконного оборота наркотических средств.

Помогала подельникам хранить наркозелья 37-летняя уроженка Сумской области, которая жила в пригороде Харькова. Женщина расфасовывали товар по дозам для их дальнейшей реализации. Кроме того, она помогала вести «черную» бухгалтерию.



Двое исполнителей - 22-летний одессит и 25-летний гражданин Ирака – сбывали наркотики исключительно студентам-иностранцам, которые учились в вузах Харькова.



Канал поступления наркотиков в Харьков наладил 55-летний гражданин Египта, который жил в Полтаве и отвечал за поставки наркотических средств и дальнейшее их распределение среди сбытчиков указанной группы.



Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Во время обысков по адресам проживания фигурантов работники полиции изъяли 105 фасованных пакетов с наркотическим веществом и материальные ценности, полученные преступным путем - денежные средства в сумме почти 41 тыс. гривен, банковские карточки, документы на право собственности жильем, мобильные телефоны.



Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.