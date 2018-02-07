На Пушкинской побились припаркованные автомобили

В тройном ДПТ никто не пострадал.
Авария произошла около трех часов ночи 6 февраля на улице Пушкинской, 104.
По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле Авео не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Шевроле, который в свою очередь, столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ-217030.
На водителя автомобиля Шевроле Авео полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: