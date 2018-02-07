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07.02.2018  17:13   

На Пушкинской побились припаркованные автомобили

В тройном ДПТ никто не пострадал.


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Авария произошла около трех часов ночи 6 февраля на улице Пушкинской, 104.

По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле Авео не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Шевроле, который в свою очередь, столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ-217030.

На водителя автомобиля Шевроле Авео полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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