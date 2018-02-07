Полицейские задержали «черных» лесорубов

Злоумышленники успели спилить 18 дубов.
Спиленные стволы, автомобиль «УАЗ» с бревнами и бензопилу полицейские обнаружили в посадке в селе Поповка Красноградского района.
Как выяснилось, к незаконной порубке причастны 22 и 30-летние местные жители. В автомобиле, припаркованном вблизи, полицейские обнаружили 7 бревен длиной от 1 до 1,5 метров. А неподалеку от грузовика - 11 спиленных деревьев.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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