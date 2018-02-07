07.02.2018 17:30

Полицейские задержали «черных» лесорубов

Злоумышленники успели спилить 18 дубов.



// Нацполиция

Спиленные стволы, автомобиль «УАЗ» с бревнами и бензопилу полицейские обнаружили в посадке в селе Поповка Красноградского района.



Как выяснилось, к незаконной порубке причастны 22 и 30-летние местные жители. В автомобиле, припаркованном вблизи, полицейские обнаружили 7 бревен длиной от 1 до 1,5 метров. А неподалеку от грузовика - 11 спиленных деревьев.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Следствие продолжается.