На Ахсарова столкнулись Daewoo и BMW: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около половины второго ночи 8 февраля в районе дома 20 по улице Ахсарова.
Участники происшествия: автомобили Daewoo Lanos и BMW, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавших водителя и пассажира автомобиля Daewoo Lanos медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: