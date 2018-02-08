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08.02.2018  11:19   

На Ахсарова столкнулись Daewoo и BMW: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около половины второго ночи 8 февраля в районе дома 20 по улице Ахсарова.


// Facebook

Участники происшествия: автомобили Daewoo Lanos и BMW, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших водителя и пассажира автомобиля Daewoo Lanos медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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