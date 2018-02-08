Парочку, избившую и ограбившую пенсионера, задержала полиция

Жертвой злоумышленников стал 69-летний житель поселка Кисловка Купянского района. В совершении преступления сотрудники Балаклейского отдела полиции разоблачили двух местных жителей.
Грабители напали на пенсионера на железнодорожном вокзале Балаклеи. Один из нападавших ударил мужчину по лицу, а другой отобрал деньги и кольцо. После совершенного неизвестные сразу убежали. Пострадавший обратился за помощью в полицию.
Работники группы реагирования патрульной полиции в считанные минуты установили личности злоумышленников и их местонахождение. Нападавшими оказались 36-летний мужчина и 49-летняя женщина - безработные жители районного центра.
Вещественные доказательства изъяты.
Указанный факт следователем Балаклейского отдела полиции внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное мужчине и женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Полицейские проверяют их причастность к совершению других уголовных преступлений.
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