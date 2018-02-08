08.02.2018 12:27

Два килограмма наркотиков и граната: местному наркоторговцу грозит до 10 лет тюрьмы (ФОТО)

49-летний житель Шевченковского района хранил дома наркотические вещества с целью сбыта.



// Нацполиция

«Зелье» нашли правоохранители во время санкционированного обыска.



На территории домовладения мужчины полицейские изъяли около 2 килограммов каннабиса, заполненные полимерные бутылки с жидкостью коричневого цвета с запахом ацетона, принадлежности для изготовления наркотиков, медицинские шприцы, устройство для курения и гранату «Ф-1».



Как установили полицейские, злоумышленник накануне сбыл 20 граммов конопли жителю района. Задержанный рассказал, что наркотики он хранил для собственного потребления и с целью сбыта.



Изъятое направлено на экспертизу.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.