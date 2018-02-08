На Баварии у мужчины сорвали сумку и сломали плечо

На улице 30-летний харьковчанин сорвал с плеча потерпевшего сумку, в которой находился мобильный телефон и другие вещи.
Об ограблении в Новобаварский отдел полиции 28 декабря заявил 50-летний харьковчанин.
Мужчина сообщил, что на него напали, когда он возвращался домой. Злоумышленник толкнул заявителя, отчего тот не удержался и упал на бетонное покрытие.
При падении мужчина получил перелом плеча, который относится к средней тяжести телесных повреждений.
В совершении преступления оперативники отдела разоблачили ранее судимого, безработного 30-летнего мужчину.
Следователем возбуждены уголовные производства по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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