08.02.2018 13:07

На парковке на Клочковской сгорели два автомобиля, еще два повреждены (ФОТО)

Предварительная версия – поджог.



// Нацполиция

Около трех часов ночи произошел пожар на на парковке по улице Клочковской, 105а / 1.



Тушить пожар выезжали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.

Когда спасатетели прибыли на вызов, огнем были охвачены два автомобиля. В «Toyota Highlander» горел моторный отсек и салон на площади 8 кв.м. В рядом расположенном «Nissan Juke» горел моторный отсек.

Также огонь нанес ущерб еще двум автомобилям, стоящим напротив. Так, пламя перекинулось на бампер, фары и моторный отсек «Volkswagen Polo», а также на часть бампера автомобиля «Subaru Forester».



Общая площадь пожара составила около 12 кв.м.

В течение 20 минут спасатели локализовали пожар, на полную ликвидацию огня понадобилось два часа.



По предварительными данным предпосылкой пожара является занесения открытого источника огня. Убытки от пожара устанавливаются.

Расследование проводит шевченковский отдел полиции.

Следователем открыто уголовное производство ч.2 ст 194 ККУ.



Фото: ГСЧС, Нацполиция