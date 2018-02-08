08.02.2018 13:34

По наводке отца у сына нашли арсенал боеприпасов (ФОТО)

Новобаварский отдел Харьковской местной прокуратуры №2 совместно с Новобаварским ОП ГУ ЧП в области разоблачили 35-летнего харьковчанина, который у себя дома хранил целый арсенал боеприпасов.



// khar.gp.gov.ua

В полицию обратился 67-летний житель Новобаварского района. Он сообщил, что родной сын угрожает ему убийством. Поскольку потомок увлекается охотой и у него есть ружье, то отец имел серьезные опасения за свою жизнь. Кроме того, пенсионер рассказал, что с сыном часто возникают конфликты, в том числе и финансового характера, а их отношения трудно назвать дружескими.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством). С целью проверки обстоятельств заявления с санкции суда правоохранители провели обыск в квартире сына, и, кроме зарегистрированного ружья, обнаружили целый арсенал.



Оказалось, что мужчина коллекционировал боеприпасы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, он был так называемым черным археологом.



В квартире нашли почти 700 патронов калибра 7,62 мм, сыпучее вещество, похожее на порох, предметы, подобные части гранат Ф-1 и РГД-5, пиротехнические средства, сигнальные патроны и тому подобное. Опасные находки изъяли и направили на экспертизу.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Решается вопрос об объявлении о подозрении.



Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.