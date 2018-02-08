08.02.2018 13:49

СМИ: на Баварии домашняя овчарка набросилась на женщину с ребенком

По словам очевидцев, собака была весьма упитана и явно не бродяга – на шее болтался кусок веревки, которой она была привязана, но оторвалась.



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На окраине Харькова сбежавшая от хозяев кавказская овчарка напала на женщину с ребенком. Инцидент произошел 5 февраля в людном месте на Новобаварском проспекте, пишет «Город Х».



«Ребята из мясного магазина без верхней одежды прямо в резиновых шлепках бросились на помощь матери с ребенком и отбили их от пса. Рядом дорога, проезжал парень на такси – тоже выскочил из машины и включился в противостояние с собакой. В итоге пса удалось отогнать. Он, оглядываясь, убежал в парк», – рассказал харьковчанин Дмитрий.



В Нацполиции подтвердили такт того, что патрульные нашли собаку с ошейником без хозяина. Они вызвали службу по спасению животных, которая отловила пса. Никаких завялений о нападении собаки не поступало.

По словам «Город Х», собака успела укусить женщину.



«Нам позвонил мужчина, интересовался этой собакой. Говорил, что она укусила его знакомую. Но когда узнал, что пес хозяйский, здоров и привит от бешенства – успокоился», – добавили в Службе спасания животных.