Неизвестную женщину сбил поезд под Харьковом

Женщина погибла на месте происшествия.
ЧП произошло около четырех часов утра 8 февраля на станции вблизи села Клиновое Близнюковского района.
На вид погибшей 55-60 лет, рост 150-155 см, короткая прическа. Одета в темно-зеленую дубленку, желтую рубашку, свитер бежевого и красного цвета.
Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей и возможных свидетелей.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: