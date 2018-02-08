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08.02.2018  14:59   

Неизвестную женщину сбил поезд под Харьковом

Женщина погибла на месте происшествия.


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ЧП произошло около четырех часов утра 8 февраля на станции вблизи села Клиновое Близнюковского района.

На вид погибшей 55-60 лет, рост 150-155 см, короткая прическа. Одета в темно-зеленую дубленку, желтую рубашку, свитер бежевого и красного цвета.

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей и возможных свидетелей.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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