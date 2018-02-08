08.02.2018 15:39

Из горящего дома спасли двух женщин

Соседи увидели яркое зарево и вызвали пожарных.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном жилом доме поселка Башкировка Чугуевского района поступило в службу спасения вечером 7 февраля.



На тушение отправился дежурный караул 50-й Государственной пожарно-спасательной части из Чугуева в составе 2-х оперативных отделений, а также подразделение ведомственной пожарной охраны Министерства обороны.

На момент прибытия спасателей было установлено, что огнем полностью охвачена крыша дома на площади 70 кв.м.

По словам хозяина, который самостоятельно выбежал на улицу навстречу пожарным, в горящей квартире остались две женщины, которые спали и даже не подозревали о бедствии.



Руководитель тушения пожара немедленно направил звено газодымозащитной службы на спасение людей. В одной из задымленных комнат пожарные нашли женщин 1939 и 1983 рождения. Их разбудили и вывели на свежий воздух. Они не пострадали.



Двумя пожарными стволами в 00:15 огонь был локализован, а в 01:45 - полностью ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара стала неисправность печного отопления.