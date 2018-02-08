Пенсионерку, продавшую квартиру, убил рецидивист из Донецкой области

Злоумышленник пошел на преступление из корыстных побуждений.
Информация об обнаружении тела пенсионерки поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове 4 февраля от родственников. Близкие люди забеспокоились, что старушка не выходит на связь.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. По заключению судебно-медицинского эксперта женщину задушили.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В течение нескольких дней оперативники отдела установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний неоднократно судимый уроженец Донецкой области. Восемь месяцев назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.
Злоумышленник общался с пенсионеркой и наладил с ней доверительные отношения. Мужчина делал это намеренно, зная, что женщина вскоре должна продать квартиру.
Когда бабушка получила средства, рецидивист пришел к ней и потребовал отдать деньги. Потерпевшая ответила, что все средства находятся в банковском учреждении. Тогда злоумышленник задушил хозяйку, прихватил с собой ноутбук, телефон и около 4000 гривен, после чего скрылся.
Подозреваемого удалось задержать на территории Донецкой области.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Согласно санкции статьи мужчине грозит пожизненное заключение. Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1, досудебное расследование продолжается.
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О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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давл.:
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