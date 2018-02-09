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09.02.2018  11:27   

«Гостеприимный» хозяин убил собутыльника топориком для мяса

Участковые офицеры полиции совместно с сотрудниками группы реагирования патрульной полиции задержали за совершение преступления 60-летнего жителя Волчанска.


// Нацполиция

7 февраля в дежурную часть Волчанского отдела полиции поступило сообщение об убийстве мужчины.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что вечером того же дня хозяин домовладения распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, харьков
 
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