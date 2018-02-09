09.02.2018 11:27

«Гостеприимный» хозяин убил собутыльника топориком для мяса

Участковые офицеры полиции совместно с сотрудниками группы реагирования патрульной полиции задержали за совершение преступления 60-летнего жителя Волчанска.



// Нацполиция

7 февраля в дежурную часть Волчанского отдела полиции поступило сообщение об убийстве мужчины.



Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что вечером того же дня хозяин домовладения распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.



Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.