«Гостеприимный» хозяин убил собутыльника топориком для мяса

Участковые офицеры полиции совместно с сотрудниками группы реагирования патрульной полиции задержали за совершение преступления 60-летнего жителя Волчанска.
7 февраля в дежурную часть Волчанского отдела полиции поступило сообщение об убийстве мужчины.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что вечером того же дня хозяин домовладения распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.
Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: