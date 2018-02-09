В огне под Харьковом погиб мужчина

Пожар произошел около пяти утра 9 февраля в Люботине.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в квартире дома по улице Шевченко, 31 горели домашние вещи на площади 4 кв. м.
На месте пожара обнаружено тело владельца квартиры, 46-летнего мужчины.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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