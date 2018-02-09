Главная Новости Криминал и происшествия В огне под Харьковом погиб мужчина
09.02.2018  12:47   

В огне под Харьковом погиб мужчина

Пожар произошел около пяти утра 9 февраля в Люботине.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в квартире дома по улице Шевченко, 31 горели домашние вещи на площади 4 кв. м.

На месте пожара обнаружено тело владельца квартиры, 46-летнего мужчины.

Тэги:  пожар, харьков
 
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