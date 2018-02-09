Харьковчанин продал «дозу» и попал в полицию

34-летний харьковчанин возле дома на проспекте Людвига Свободы продал покупателю 5 граммов каннабиса.
Работники полиции задержали злоумышленника во время сбыта наркотиков.
В личных вещах задержанного правоохранители обнаружили полимерный пакет с каннабисом общим весом около 3 грамм и 200 гривен, которые он получил от сбыта наркотиков.
Также, во время проведения обыска в доме харьковчанина, было изъято самодельное устройство для употребления каннабиса и 700 гривен, полученные от сбыта наркосредств.
Как выяснили полицейские, 34-летний мужчина покупал наркотическое средство у неустановленного в настоящее время лица и сбывал его другим во время личных встреч. Сейчас следственные действия продолжаются.
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