09.02.2018 14:24

Харьковчанин продал «дозу» и попал в полицию

34-летний харьковчанин возле дома на проспекте Людвига Свободы продал покупателю 5 граммов каннабиса.



// Нацполиция

Работники полиции задержали злоумышленника во время сбыта наркотиков.

В личных вещах задержанного правоохранители обнаружили полимерный пакет с каннабисом общим весом около 3 грамм и 200 гривен, которые он получил от сбыта наркотиков.

Также, во время проведения обыска в доме харьковчанина, было изъято самодельное устройство для употребления каннабиса и 700 гривен, полученные от сбыта наркосредств.



Как выяснили полицейские, 34-летний мужчина покупал наркотическое средство у неустановленного в настоящее время лица и сбывал его другим во время личных встреч. Сейчас следственные действия продолжаются.