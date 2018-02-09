На улице Харькова умер мужчина

Пожилому харьковчанину внезапно стало плохо.
Сообщение о смерти мужчины поступило в Основянский отдел полиции 9 февраля в 9:00.
Мужчина умер, когда переходил дорогу по улице Гольдберговской.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель города.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Причины смерти выясняются.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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