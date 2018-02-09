Главная Новости Криминал и происшествия На улице Харькова умер мужчина
09.02.2018  13:36   

На улице Харькова умер мужчина

Пожилому харьковчанину внезапно стало плохо.


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Сообщение о смерти мужчины поступило в Основянский отдел полиции 9 февраля в 9:00.

Мужчина умер, когда переходил дорогу по улице Гольдберговской.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель города.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Причины смерти выясняются.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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