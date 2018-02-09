09.02.2018 15:53

На Салтовке братская ссора закончилась ножом в живот

Старший брат нанес родственнику ножевое ранение.



// Нацполиция

Сообщение о госпитализации 32-летнего гражданина с проникающим ножевым ранением живота поступило в Московский отдел полиции от медиков.



В совершении преступления сотрудники полиции разоблачили родного брата потерпевшего.

Как выяснилось, мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Между ними внезапно возникла ссора. В результате 37-летний мужчина схватил нож и ударил брата в живот, после чего вызвал медицинскую помощь.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.