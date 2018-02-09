На Салтовке братская ссора закончилась ножом в живот

Старший брат нанес родственнику ножевое ранение.
Сообщение о госпитализации 32-летнего гражданина с проникающим ножевым ранением живота поступило в Московский отдел полиции от медиков.
В совершении преступления сотрудники полиции разоблачили родного брата потерпевшего.
Как выяснилось, мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Между ними внезапно возникла ссора. В результате 37-летний мужчина схватил нож и ударил брата в живот, после чего вызвал медицинскую помощь.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
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