Под Харьковом столкнулись два микроавтобуса: пострадавшего водителя вырезали из салона спасатели (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 февраля, около половины десятого утра на 403 километре трассы «Киев-Харьков-Довжанский», что в Валковском районе.
Там столкнулись грузовые микроавтобусы «Mercedes» и «Opel».
В результате ДТП водитель «Mercedes» получил многочисленные переломы и ушибы. Его невозможно было извлечь из покореженного автомобиля для оказания помощи, так как он оказался зажат между рулем и сиденьем. Тогда медики скорой обратились за помощью к спасателям.
На место происшествия прибыли сотрудники 59-й части ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле. С помощью специального гидравлического инструмента они деблокировали пострадавшего, срезав и разжав конструкции авто. Водитель был в сознании и спасатели все время разговаривали с ним и успокаивали.
Сейчас пострадавший находится в Валковской Центральной районной больнице с многочисленными политравмами.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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