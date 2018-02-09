09.02.2018 16:56

Под Харьковом столкнулись два микроавтобуса: пострадавшего водителя вырезали из салона спасатели (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 9 февраля, около половины десятого утра на 403 километре трассы «Киев-Харьков-Довжанский», что в Валковском районе.



// ГСЧС

Там столкнулись грузовые микроавтобусы «Mercedes» и «Opel».

В результате ДТП водитель «Mercedes» получил многочисленные переломы и ушибы. Его невозможно было извлечь из покореженного автомобиля для оказания помощи, так как он оказался зажат между рулем и сиденьем. Тогда медики скорой обратились за помощью к спасателям.



На место происшествия прибыли сотрудники 59-й части ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле. С помощью специального гидравлического инструмента они деблокировали пострадавшего, срезав и разжав конструкции авто. Водитель был в сознании и спасатели все время разговаривали с ним и успокаивали.



Сейчас пострадавший находится в Валковской Центральной районной больнице с многочисленными политравмами.