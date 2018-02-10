10.02.2018 21:10

В центре Харькова тушили масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром загорелась крыша офисного здания по улице Сумской, 1



// ГСЧС

Сообщение о пожаре спасатели получили в 10:38.

Всего на месте пожара работало 12 отделений на автоцистернах, 3 автолестницы и 3 единицы специальной техники. Общее количество личного состава - 90 спасателей.

По прибытию на место пожара было установлено, что горит перекрытие и конструктивные элементы крыши на площади 300 кв.м.

Спасатели обнаружили, что мансарда над зданием представляет собой сложную конструкцию, однако им удалось не допустить распространения огня на всю крышу.

Движение автотранспорта на участке от ул. Сумская, 1 до театра им. Шевченко временно было запрещено, работники "Горэлектротранса" обесточили троллейбусную линию, проходящую по улице.

Окончательно ликвидирован пожар был в 15:08.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.



Фото: соцсети