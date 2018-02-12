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12.02.2018  10:30   

В Харькове судили наркоторговца

Московский районный суд Харькова признал виновным 43-летнего харьковчанина, ранее судимого за нелегальный оборот наркотиков, в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств и законченном покушении на кражу (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины).


В Харькове судили наркоторговца

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокурор доказал в суде, что подозреваемый покупал в магазинах и аптеках маковое семя, растворитель, медпрепараты и тому подобное. Из всего этого он изготавливал наркотическое средство - опий ацетилированный. Варил опий в квартире товарища, где снимал комнату. Незаконной деятельностью занимался когда хозяина не было дома. Торговал опием на территории Новосалтовском рынке и на одной из трамвайных остановок на пр. Юбилейный в г. Харькове ", - рассказал В. Куприянов.

Мужчину задержали в ноябре 2017 года. К тому времени он имел статус подозреваемого в уголовном производстве по факту покушения на кражу. Тогда мужчина пытался вынести из супермаркета сигареты, но был задержан службой охраны магазина.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Тэги:  наркоторговец, суд, харьков, опиум
 
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