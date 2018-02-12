В воскресенье останавливалось харьковское метро: женщина упала под поезд

ЧП произошло утром на станции «Научная».
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 11.02 под прибывающий на станцию поезд упала женщина 1964 года рождения.
Работники станции вместе с правоохранителями подняли пострадавшую на платформу.
При падении женщина получила травму головы, ее госпитализировали в больницу.
Женщина объяснила свое падение внезапным приступом головокруженияю
Задержка движения поездов в направлении станции «Ботанический сад» составила 15 минут.
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