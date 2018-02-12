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12.02.2018  10:45   

В воскресенье останавливалось харьковское метро: женщина упала под поезд

ЧП произошло утром на станции «Научная».


// Харьков транспортный

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 11.02 под прибывающий на станцию поезд упала женщина 1964 года рождения.

Работники станции вместе с правоохранителями подняли пострадавшую на платформу.

При падении женщина получила травму головы, ее госпитализировали в больницу.

Женщина объяснила свое падение внезапным приступом головокруженияю

Задержка движения поездов в направлении станции «Ботанический сад» составила 15 минут.

Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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