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12.02.2018  12:15   

На Харьковщине задержали вора-рецидивиста

Полицейские доказали причастность 35-летнего жителя поселка Лизогубовка к совершению 8 фактов имущественных преступлений.


На Харьковщине задержали вора-рецидивиста

Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области, мужчина нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 50 000 гривен.

«С начала года в дежурную часть начали поступать заявления от пострадавших о пропаже имущества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым удалось задержать лицо, причастное к воровству. Им оказался безработный, неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний житель поселка Лизогубовка», - отмечает подполковник милиции Валерий Уманец.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что заранее планировал свои преступления. Установлено, что он проникал в чужие дома путем отжима или разбивания окна. Из домов похищал электроинструменты и другие ценные вещи. Часть украденных вещей подозреваемый успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данных преступлений.

Тэги:  вор, полиция, харьков, кража
 
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