12.02.2018 12:15

На Харьковщине задержали вора-рецидивиста

Полицейские доказали причастность 35-летнего жителя поселка Лизогубовка к совершению 8 фактов имущественных преступлений.



На Харьковщине задержали вора-рецидивиста



Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области, мужчина нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 50 000 гривен.



«С начала года в дежурную часть начали поступать заявления от пострадавших о пропаже имущества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым удалось задержать лицо, причастное к воровству. Им оказался безработный, неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний житель поселка Лизогубовка», - отмечает подполковник милиции Валерий Уманец.



Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что заранее планировал свои преступления. Установлено, что он проникал в чужие дома путем отжима или разбивания окна. Из домов похищал электроинструменты и другие ценные вещи. Часть украденных вещей подозреваемый успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.



По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данных преступлений.