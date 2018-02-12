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12.02.2018  12:45   

На харьковском вокзале у парня обнаружили наркотики

Вчера, 11 февраля, на железнодорожном вокзале «Харьков - пассажирский» пограничники совместно с сотрудниками полиции обнаружили наркотическое вещество.


На харьковском вокзале у парня обнаружили наркотики

Как сообщает пресс-служба патрульной службы, во время патрулирования железнодорожной станции пограничниками отдела «Харьков» и сотрудниками полиции на мужчину произошло срабатывания служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ.

В результате проверки личных вещей парня 1998 года рождения, во внешнем кармане его рюкзака, обнаружен один полиэтиленовый пакет с 300 граммами вещества (предварительно, марихуаны), завернутый в пищевую пленку.

Наркотическое вещество изъято и передано на экспертизу.

Тэги:  вокзал, наркотики, харьков, пограничники
 
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