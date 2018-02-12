На ХТЗ ВАЗ не пропустил Mitsubishi

Авария произошла около полудня 12 февраля на Александровском проспекте, 162.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 21074 не предоставил преимущества в движении автомобилю Mitsubishi Lancer, который двигался по главной дороге.
Пострадавших в столкновени нет.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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