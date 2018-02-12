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12.02.2018  13:55   

На ХТЗ ВАЗ не пропустил Mitsubishi

Авария произошла около полудня 12 февраля на Александровском проспекте, 162.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 21074 не предоставил преимущества в движении автомобилю Mitsubishi Lancer, который двигался по главной дороге.

Пострадавших в столкновени нет.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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