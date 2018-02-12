На Харьковщине двое безработных из-за денег убили мужчину

За совершение тяжкого преступления сотрудники Липецкого отделения полиции задержали двоих мужчин.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, в субботу, 10 февраля, тело 49-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружил неизвестный в домовладении, расположенном в поселке Победа и сразу сообщил о происшествии местным полицейским.
Установлено, что погибшим является хозяин дома.
«В ходе проведения розыскных мероприятий в совершении тяжкого преступления были разоблачены неработающие 53-летний житель поселка Победы и 45-летний харьковчанин. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности», - сообщает начальник Харьковского отдела полиции подполковник Валерий Уманец.
Подозреваемые знали, что мужчина живет сам. Они проникли на территорию его двора и вошли в дом. Ударили хозяина металлической трубой по голове и тот потерял сознание. Затем мужчины нанесли ему ножевое ранение, от которых мужчина скончался. Не найдя денежные сбережения, быстро скрылись с места преступления.
По данному факту происшествия открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанным уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления. Досудебное расследование продолжается.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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