12.02.2018 14:46

На Харьковщине двое безработных из-за денег убили мужчину

За совершение тяжкого преступления сотрудники Липецкого отделения полиции задержали двоих мужчин.



На Харьковщине двое безработных из-за денег убили мужчину



Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, в субботу, 10 февраля, тело 49-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружил неизвестный в домовладении, расположенном в поселке Победа и сразу сообщил о происшествии местным полицейским.



Установлено, что погибшим является хозяин дома.



«В ходе проведения розыскных мероприятий в совершении тяжкого преступления были разоблачены неработающие 53-летний житель поселка Победы и 45-летний харьковчанин. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности», - сообщает начальник Харьковского отдела полиции подполковник Валерий Уманец.



Подозреваемые знали, что мужчина живет сам. Они проникли на территорию его двора и вошли в дом. Ударили хозяина металлической трубой по голове и тот потерял сознание. Затем мужчины нанесли ему ножевое ранение, от которых мужчина скончался. Не найдя денежные сбережения, быстро скрылись с места преступления.



По данному факту происшествия открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанным уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления. Досудебное расследование продолжается.