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12.02.2018  17:55   

Перед «Солдатом» – ДТП (ФОТО)

Fort Sierra и Lend Rover не поделили перекресток.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло около часа дня сегодня, 12 февраля, сообщили в патрульной полиции.

На перекрестке проспекта Науки с улицей 23 Августа водитель автомобиля Fort Sierra, ехавший по проспекту, при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю Lend Rover, который двигался во встречном направлении, в результате чего и произошло столкновение.

В ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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