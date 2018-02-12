Перед «Солдатом» – ДТП (ФОТО)

Fort Sierra и Lend Rover не поделили перекресток.
Столкновение произошло около часа дня сегодня, 12 февраля, сообщили в патрульной полиции.
На перекрестке проспекта Науки с улицей 23 Августа водитель автомобиля Fort Sierra, ехавший по проспекту, при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю Lend Rover, который двигался во встречном направлении, в результате чего и произошло столкновение.
В ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
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