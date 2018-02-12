В харьковском кафе обокрали мужчину

Ночью 11 февраля патрульные получили сообщение о краже в одном из заведений на улице Академика Павлова.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, у заявителя кошелек исчез со стола. В кошельке были денежные средства в размере 3000 гривен.
Пересмотрев камеры видеонаблюдения, патрульным удалось выяснить личность, вероятно причастную к краже. Ей оказалась женщина. Полицейские задержали гражданку до приезда следственно-опeративной группы.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: