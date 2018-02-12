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12.02.2018  16:47   

В харьковском кафе обокрали мужчину

Ночью 11 февраля патрульные получили сообщение о краже в одном из заведений на улице Академика Павлова.


В харьковском кафе обокрали мужчину

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, у заявителя кошелек исчез со стола.  В кошельке были денежные средства в размере 3000 гривен.

Пересмотрев камеры видеонаблюдения, патрульным удалось выяснить личность, вероятно причастную к краже. Ей оказалась женщина. Полицейские задержали гражданку до приезда следственно-опeративной группы.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  кража, харьков, заведение, кафе, вор
 
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