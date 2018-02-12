12.02.2018 16:47

В харьковском кафе обокрали мужчину

Ночью 11 февраля патрульные получили сообщение о краже в одном из заведений на улице Академика Павлова.



В харьковском кафе обокрали мужчину



Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, у заявителя кошелек исчез со стола. В кошельке были денежные средства в размере 3000 гривен.



Пересмотрев камеры видеонаблюдения, патрульным удалось выяснить личность, вероятно причастную к краже. Ей оказалась женщина. Полицейские задержали гражданку до приезда следственно-опeративной группы.



На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.