12.02.2018 16:53

Подросток, которого разыскивали в начале февраля, снова ушел из дома (ФОТО)

Работники Киевского отдела полиции разыскивают 11-летнего Даниила Луценко.



// Facebook

Парень 9 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. О его пропаже сообщил отец, рассказали в Нацполиции.



Рост Даниила 120 см, волосы светло-русые, зеленые глаза.



Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, темно-синие спортивные штаны, коричневые сапоги.



Парень может находиться в районе станции метро «Студенческая», также может просить милостыню.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее по телефонам: 102, (057) 705-99-14, 093 62 05 016 или другими доступными способами», – сообщили в полиции.

Напомним, Даниила Луценко уже объявляли в розыск 5 февраля. Об исчезновении 11-летнего парня в полицию сообщила учительница ребенка, когда заметила, что он не пришел в школу. По словам родителей, их сын ушел из дома 2 февраля, а до этого уже неоднократно уходил из дома. Полицейские разыскали парня в игровом клубе.