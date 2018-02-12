12.02.2018 18:55

В Харькове иностранцы торговали наркотиками

На прошлой неделе прокуратура области утвердила и сообщила о подозрении 5 участникам межэтнической преступной группы, которая занималась сбытом марихуаны на территории г. Харьков.



В Харькове иностранцы торговали наркотиками



Об этом журналистам рассказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко во время брифинга для СМИ по итогам координационного совещания руководителей правоохранительных органов Харьковщины.



Членам группы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического средства, совершенные по предварительному сговору группой лиц).



"В состав организованной группы вошли 5 участников - граждане Египта, Палестины и Украины в возрасте от 26 до 55 лет. Правоохранители почти полгода следили за деятельностью группы. Установлено менее 10 эпизодов продажи наркотиков. 1 грамм наркотического вещества стоил 250-300 грн.", - рассказал Ю. Данильченко.



Сейчас по требованию прокуратуры участники организованной преступной группы находятся под стражей. Однако, по решению суда им предоставлена возможность заплатить залог (организатору группы - более 350 тыс. Грн.).



Досудебное расследование продолжается.