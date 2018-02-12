В трамвае разбили валидатор электронного билета

В трамвае №26 в Харькове разбили валидатор электронного билета.
Об этом пишут пассажиры в социальных сетях.
Напомним, ранее в Харькове повредили около 100 терминалов по продаже электронных билетов E-ticket для проезда в городском наземном электротранспорте. Затем случаи повреждения оборудования происходят редко.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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