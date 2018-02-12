Главная Новости Криминал и происшествия В трамвае разбили валидатор электронного билета
12.02.2018  19:29   

В трамвае разбили валидатор электронного билета

В трамвае №26 в Харькове разбили валидатор электронного билета.


В трамвае разбили валидатор электронного билета

Об этом пишут пассажиры в социальных сетях.

Напомним, ранее в Харькове повредили около 100 терминалов по продаже электронных билетов E-ticket для проезда в городском наземном электротранспорте. Затем случаи повреждения оборудования происходят редко.
 

Тэги:  трамвай, валидатор, харьков, билет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Дороги и транспорт С Салтовки в парк Горького будет курсировать «спасательный» трамвай 28.01 Дороги и транспорт Движение трамваев по проспекту Победы будет временно запрещено 21.01 Дороги и транспорт На Алексеевке неделю не будут ходить трамваи
 
 

Видео

Пиаром городского приюта для животных займётся активная молодёжь
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 