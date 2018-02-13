Под переходом на Гагарина Audi снес ограждение (ФОТО)

Авария произошла около двух часов ночи 13 февраля на проспекте Гагарина 39-Б.
Водитель автомобиля Audi А3 не справился с управлением и совершил наезд на секцию ограждения, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
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