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13.02.2018  11:17   

Под переходом на Гагарина Audi снес ограждение (ФОТО)

Авария произошла около двух часов ночи 13 февраля на проспекте Гагарина 39-Б.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Audi А3 не справился с управлением и совершил наезд на секцию ограждения, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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