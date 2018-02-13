13.02.2018 11:41

Подростка, сбежавшего из дома, разыскали в игровом клубе

Ребенок ночевал в подъездах многоэтажек.



// Нацполиция

Напомним, вчера правоохранители объявили в розыск 11-летнего Даниила Луценко.

В поолицию обратился отец мальчика. Он сообщил, что его 11-летний сын сбежал из дома через окно еще 9 февраля. Отец надеялся, что парень самостоятельно вернется, ведь он неоднократно уходил из дома.

Работники ювенальной превенции Киевского отдела полиции за несколько часов установили местонахождение разыскиваемого. Ребенок находился в игровом клубе. Там он провел несколько дней. Ночевал в подъездах домов.



Семью поставили на профилактический учет. С парнем проведена профилактическая беседа. В отношении его родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).