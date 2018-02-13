На Салтовке столкнулись автомобили

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 февраля Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 февраля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.