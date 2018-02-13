На Салтовке столкнулись автомобили

13 февраля в 11.30 на улице Ивана Камышева, 36 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo Sens не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.
На водителя автомобиля Daewoo полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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