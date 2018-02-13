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13.02.2018  12:02   

На Салтовке столкнулись автомобили

13 февраля в 11.30 на улице Ивана Камышева, 36 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo Sens не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

На водителя автомобиля Daewoo полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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