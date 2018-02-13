13.02.2018 12:45

У россиянина на границе нашли радиоактивный предмет

12 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда обнаружили предмет с неизвестным веществом со значительным превышением радиационного фона.



dpsu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «ВАЗ», на который произошло срабатывание портального стационарного комплекса обнаружения радиоактивных и ядерных материалов типа «Янтарь».

При дальнейшем осмотре автомобиля, в сумке среди личных вещей 38-летнего россиянина, была обнаружена колба со значительным превышением радиационного фона. Предварительно установлено, что предмет является составной частью авиационного прибора.

На данный момент предмет изъят и передан вместе с владельцем сотрудникам полиции. Продолжается экспертиза.