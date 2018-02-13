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13.02.2018  12:45   

У россиянина на границе нашли радиоактивный предмет

12 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда обнаружили предмет с неизвестным веществом со значительным превышением радиационного фона.


dpsu.gov.ua
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «ВАЗ», на который произошло срабатывание портального стационарного комплекса обнаружения радиоактивных и ядерных материалов типа «Янтарь».
 
При дальнейшем осмотре автомобиля, в сумке среди личных вещей 38-летнего россиянина, была обнаружена колба со значительным превышением радиационного фона. Предварительно установлено, что предмет является составной частью авиационного прибора.
 
На данный момент предмет изъят и передан вместе с владельцем сотрудникам полиции. Продолжается экспертиза.
 
Источник:   ГПСУ
 Тэги:  граница, россиянин, харьков, гоптовка, радиация
 
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