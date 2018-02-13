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13.02.2018  14:18   

На Харьковщине поймали дачного вора

40-летний мужчина скрывался от полицейских в шкафу.


На Харьковщине поймали дачного вора
Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области, в одном из домов поселка Покотиловка сработала сигнализация. Полиция охраны установила, что с объекта на пульт продолжают поступать сигналы о срабатывании извещателей охранной сигнализации, значит вор еще находится в помещении. 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские зашли в помещение, осмотрели все комнаты и нашли злоумышленника, который прятался в шкафу. Чтобы попасть в дом, он воспользовался ножницами по металлу. Срезал решетку на окне, разбил стекло и залез в комнату. О существовании системы сигнализации в доме не знал.
 
Задержанного доставили в Харьковский отдел полиции. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  вор, харьков, кража, сигнализация
 
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