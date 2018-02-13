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13.02.2018  14:49   

Бывшему главврачу харьковской поликлиники грозит 8 лет тюрьмы

Бывший главный врач Харьковской городской детской поликлиники № 15, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.


Бывшему главврачу харьковской поликлиники грозит 8 лет тюрьмы
Как сообщают активисты Харьковского антикоррупционного центра, Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенский районный суд города Харькова обвинительный акт в отношении 48-летнего харьковчанина, по факту растраты бюджетных средств, подделке официальных документов и служебной халатности (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
 
Напомним, что главного врача Харьковской городской детской поликлиники № 15 отстранили от должности за злоупотребление служебным положением. Сотрудники медицинского учреждения обнаружили нарушения со стороны руководства. 

«Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения», - пояснил руководитель местной прокуратуры Роман Скуратович.

На данный момент экс-врач находится под домашним арестом.
 
 
 
 
Тэги:  врач, харьков, тюрьма, прокуратура
 
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