13.02.2018 14:49

Бывшему главврачу харьковской поликлиники грозит 8 лет тюрьмы

Бывший главный врач Харьковской городской детской поликлиники № 15, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.



Бывшему главврачу харьковской поликлиники грозит 8 лет тюрьмы



Как сообщают активисты Харьковского антикоррупционного центра, Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенский районный суд города Харькова обвинительный акт в отношении 48-летнего харьковчанина, по факту растраты бюджетных средств, подделке официальных документов и служебной халатности (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины).



Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, что главного врача Харьковской городской детской поликлиники № 15 отстранили от должности за злоупотребление служебным положением. Сотрудники медицинского учреждения обнаружили нарушения со стороны руководства.



«Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения», - пояснил руководитель местной прокуратуры Роман Скуратович.



На данный момент экс-врач находится под домашним арестом.