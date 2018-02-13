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13.02.2018  15:46   

Полицейские задержали мужчину во время продажи наркотиков

О том, что 21-летний мужчина торгует наркотиками, в Шевченковский отдел полиции сообщили граждане.


Полицейские задержали мужчину во время продажи наркотиков
Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области, по факту обращения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативных мероприятий полицейскте задержали ранее судимого за аналогичные преступления 21-летнего харьковчанина. Парень пытался продать вещество, похожее на каннабис.

Изъятое направлено на экспертизу. Если исследования подтвердит, что задержанный торговал именно наркотиками, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На время досудебного расследования суд избрал в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Тэги:  наркотики, харьков, продажа
 
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