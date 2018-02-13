Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовском шоссе Ford вылетел в кювет
13.02.2018  15:58   

На Салтовском шоссе Ford вылетел в кювет

В аварии никто не пострадал.


// Патрульная полиция

Около часа дня на Салтовском шоссе водитель автомобиля Ford Sierra не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет, сообщили в патрульной полиции.

Полицейские составили на водителя административный протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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