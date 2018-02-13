На Харьковщине мужчина украл телевизор из-за водки

В отделение полиции обратился 50-летний местный житель.
Заявитель рассказал, что в тот день в доме мужчины происходило застолье. Ночью все гости легли спать, а утром хозяин обнаружил отсутствие телевизора и нескольких друзей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.
39-летний злоумышленник успел продать похищенное имущество, чтобы приобрести водку. Полицейские установили местонахождение вещественного доказательства и изъяли его.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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