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13.02.2018  16:49   

На Харьковщине мужчина украл телевизор из-за водки

В отделение полиции обратился 50-летний местный житель.


На Харьковщине мужчина украл телевизор из-за водки

Заявитель рассказал, что в тот день в доме мужчины происходило застолье. Ночью все гости легли спать, а утром хозяин обнаружил отсутствие телевизора и нескольких друзей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

39-летний злоумышленник успел продать похищенное имущество, чтобы приобрести водку. Полицейские установили местонахождение вещественного доказательства и изъяли его.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Тэги:  кража, харьков, вор
 
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