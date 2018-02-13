13.02.2018 17:46

Похищал мобильные телефоны и грабил: прокуратура доказала вину псевдополицейского

Московский районный суд. Харькова признал виновным 32-летнего неоднократно судимого харьковчанина в совершении краж, самовольном присвоении властных полномочий и грабежах (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 186 УК Украины). Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.



Похищал мобильные телефоны и грабил: прокуратура доказала вину псевдополицейского



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, течение 2017 года псевдополицейский совершил ряд краж мобильных телефонов. Один из них забрал у племянника, когда тот спал, второй вытащил из кармана джинсов девушки, которую увидел на улице, еще два - у сотрудницы одной из лотерей, когда та задремала на рабочем месте, оставив мобильные рядом на стойке.

"Кроме того, находясь на рынке возле ст. м." Студенческая ", злоумышленник подошел к неизвестному мужчине, представился полицейским и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. Мужчина документов не имел. Тогда псевдополицейский потребовал у него вытянуть из карманов все личные вещи. Мужчина забрал у своей жертвы мобильный телефон и 460 грн., которые тот вытащил из кармана, и ушел. Потерпевший, поняв, что его ограбили, догнал вора и пытался забрать у него свои вещи. Мужчина оттолкнул его и убежал ", - рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры Владимир Куприянов.



На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.