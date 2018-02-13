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13.02.2018  19:18   

Корью заболели более четырех тысяч украинцев

За минувшую неделю произошло первое снижение количества заболевших корью в стране, с начала вспышки этого заболевания в 2017 году, утверждают в Минздраве.


Корью заболели более четырех тысяч украинцев
С начала 2018 года в Украине корью заболели 4298 человек, из них 2875 – дети, зарегистрировано пять летальных случаев. Такие данные обнародовал Минздрав 13 февраля.
 
Отмечается, что заболеваемость корью в стране снизилась на 14% впервые с начала вспышки заболеваемости в 2017 году.
 
При этом в ведомстве констатируют, что "ситуация с заболеваемостью корью пока остается напряженной".
 
Набольшее количество заболевших зарегистрировано Ивано-Франковской области (965), Одесской (781), Закарпатской (681), Черновицкой (509), Львовской (269) областях, наименьшее – в Черниговской (1), Сумской (2), Луганской и Харьковской (по 3), Ровенской (4) областях.
 
По состоянию на 8 февраля в Украине имелось в наличии около 243 тысяч доз вакцины КПК. Еще 220 тысяч доз вакцин поступят от ЮНИСЕФ до конца февраля.
 
Напомним, в Минздраве ожидают повышенный уровень заболеваемости корью во всех областях Украины в течение февраля – начале марта 2018 года.
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  корь, болезнь, статистика
 
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