13.02.2018 19:18

Корью заболели более четырех тысяч украинцев

За минувшую неделю произошло первое снижение количества заболевших корью в стране, с начала вспышки этого заболевания в 2017 году, утверждают в Минздраве.



Корью заболели более четырех тысяч украинцев



С начала 2018 года в Украине корью заболели 4298 человек, из них 2875 – дети, зарегистрировано пять летальных случаев. Такие данные обнародовал Минздрав 13 февраля.

Отмечается, что заболеваемость корью в стране снизилась на 14% впервые с начала вспышки заболеваемости в 2017 году.

При этом в ведомстве констатируют, что "ситуация с заболеваемостью корью пока остается напряженной".

Набольшее количество заболевших зарегистрировано Ивано-Франковской области (965), Одесской (781), Закарпатской (681), Черновицкой (509), Львовской (269) областях, наименьшее – в Черниговской (1), Сумской (2), Луганской и Харьковской (по 3), Ровенской (4) областях.

По состоянию на 8 февраля в Украине имелось в наличии около 243 тысяч доз вакцины КПК. Еще 220 тысяч доз вакцин поступят от ЮНИСЕФ до конца февраля.

Напомним, в Минздраве ожидают повышенный уровень заболеваемости корью во всех областях Украины в течение февраля – начале марта 2018 года.