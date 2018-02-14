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14.02.2018  10:44   

Неизвестные разрисовали краской памятный знак УПА (ФОТО)

Полицейские устанавливают лиц, которые покрасили памятник в центре города


// Facebook/Український Харків

Днем 13 февраля в Киевский отдел полиции сообщили, что неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  вандализм, полиция, харьков
 
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