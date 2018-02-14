Неизвестные разрисовали краской памятный знак УПА (ФОТО)

Полицейские устанавливают лиц, которые покрасили памятник в центре города
Днем 13 февраля в Киевский отдел полиции сообщили, что неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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