На мосту по улице Деревянко произошло ДТП без виноватых

Столкновение произошло около двух часов дня 13 февраля.
На мосту по улице Деревянко столкнулись автомобили Аudi Q7 и Мazda 6В, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Полицейским не удалось установить виновника происшествия на месте.
Собранные материалы передадут в отдел розыска и дознания патрульной полиции.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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