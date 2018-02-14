14.02.2018 11:31

На мосту по улице Деревянко произошло ДТП без виноватых

Столкновение произошло около двух часов дня 13 февраля.



// Патрульная полиция

На мосту по улице Деревянко столкнулись автомобили Аudi Q7 и Мazda 6В, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



Полицейским не удалось установить виновника происшествия на месте.



Собранные материалы передадут в отдел розыска и дознания патрульной полиции.