14.02.2018 13:17

В Харькове мужчина пытался обокрасть свою знакомую

В совершении преступления полицейские разоблачили ранее судимого 35-летнего жителя района.



В Харькове мужчина пытался обокрасть свою знакомую



Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Заявительница заметила мужчину на «горячем», когда тот пытался украсть из ее сарая электроинструменты и изделия из металла. Мужчина оставил похищенные вещи и начал убегать. Его задержали участковые офицеры полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.