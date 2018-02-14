В Харькове мужчина пытался обокрасть свою знакомую

В совершении преступления полицейские разоблачили ранее судимого 35-летнего жителя района.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Заявительница заметила мужчину на «горячем», когда тот пытался украсть из ее сарая электроинструменты и изделия из металла. Мужчина оставил похищенные вещи и начал убегать. Его задержали участковые офицеры полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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